السيسي يدعم هبة مجدي في أحدث ظهور لها بعد أزمتها الصحية في لفتة إنسانية اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي على صحة الفنانة هبة مجدي عقب أدائها فقرة غنائية في احتفالية ا إقرأ المزيد

في لفتة إنسانية، اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي على صحة الفنانة هبة مجدي، عقب أدائها فقرة غنائية في احتفالية المولد النبوي الشريف بمركز "الصفوة" للمؤتمرات الدولية في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، اليوم الأربعاء.

خاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفنانة قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم، خليني أقول في اليوم الجميل ده، والكلام الجميل اللي أنتِ قلتيه، والتوسل الطيب ده، إني أقول: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه يسعدك ويعافيكِ ويحميكِ ويسترك ومايزعلكيش.. أنتِ وكل الناس".

من جانبها، شكرت الفنانة هبة مجدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشاعره، وأمّنت على دعائه.

ويأتي هذا الظهور لهبة مجدي ليكون المشاركة الأولى لها في حدث فني بعد كشفها عن مرورها بوعكة صحية.

وكانت هبة مجدي قد أعلنت عن مرضها في منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "صباح الرضا والتفاؤل. الحمد لله في كل ستر الحمد لله في كل نعمة ونجاح وفضل. الحمد لله في أصعب وأشد مرض والحمد لله في أصعب علاج .. رَبّي .. إشفي كل مريض .. يارب .. فإنَّ مع العُسرِ يُسرا. يارب الخير والصحة والستر وراحة البال لينا كلنا".