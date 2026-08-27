طه دسوقي: زوجتي تكبرني بـ 5 سنوات ولا أسعى للإنجاب كشف الفنان طه دسوقي تفاصيل من حياته الشخصية وزواجه من نادين مبينا أن خشية الوحدة دفعته لإعادة التفكير في الا إقرأ المزيد

كشف الفنان طه دسوقي تفاصيل من حياته الشخصية وزواجه من نادين، مبيناً أن خشية الوحدة دفعته لإعادة التفكير في الارتباط، وذلك خلال حواره مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج "ABtalks"، مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح أنه لم يكن مؤمناً بالبداية بنجاح مؤسسة الزواج، لكنه غيّر قناعته عقب لقاء شريكته التي كانت تقاسمه الموقف نفسه.

وأردف: "لم أكن معترفاً بمشروع الزواج حتى التقيت نادين، وهي أيضاً كانت تراه مشروعاً فاشلاً فاتفقنا، وتزوجت لأنني أخشى البقاء بمفردي وأخاف الوحدة".

وكشف طه أن زوجته تكبره بـ 5 سنوات، موضحاً أن فارق السن لم يمثل عائقاً له، بل وجد في علاقتهما تفاهماً ونضجاً فكرياً، مبيناً أنه كان يبحث عن شريك يقاسمه تفاصيل حياته.

وعن فكرة الإنجاب، أكد دسوقي أنه يرى الأبوة تجربة جميلة، لكنه لا يشعر بأن الوقت مناسب حالياً لخوضها، قائلاً: "من الرائع أن يكون لديك طفل ومسؤولية كبيرة، لكنني لا أعتقد أن الوقت الحالي مناسب لي ..أنا لسه بربي نفسي".

وتطرق إلى موقفه من الخيانة الزوجية، مؤكداً أن كتمان الأسرار أو الاستمرار في علاقة قائمة على الخداع أمر صعب بالنسبة إليه، مضيفاً: "لا أستطيع العيش مع الأسرار، فهذا عبء كبير، وأنا لا أجيد الكذب".