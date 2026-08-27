سيتي يعلن التعاقد مع الموهبة المغربية

سيتي يعلن التعاقد مع الموهبة المغربيةأعلن مانشستر سيتي تعاقده مع لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي، البالغ 18 عامًا، قادمًا من ليل الفرنسي بعقد لمدة خمس سنوات، في صفقة قدرتها تقارير إعلامية بريطانية بنحو 100 مليون يورو.

وشارك بوعدي في 30 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، وخاض 96 مباراة مع الفريق الأول لليل منذ ظهوره الأول عام 2023، كما ظهر مع المنتخب المغربي الأول في مايو الماضي، وشارك في كأس العالم 2026، وأسهم في بلوغ المنتخب دور الثمانية.

وكان بوعدي قد لفت الأنظار بعد تألقه مع ليل أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عام 2024، ويتميز بقدرته على التحكم في إيقاع اللعب وبناء الهجمات من العمق.