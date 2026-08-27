تصعيد إسرائيلي متواصل جنوب لبنان

تصعيد إسرائيلي متواصل جنوب لبنانواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان، فيما نفذ الجيش عمليات تجريف فيها، وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة الزهراني، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة مجدل زون، وأحرقت عددًا من المنازل في بلدة بيوت السياد، فيما انفجرت طائرة مسيرة إسرائيلية مفخخة في أجواء بلدة المنصوري. وسجل كذلك تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع فجر اليوم أطراف بلدة حداثا، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارة ليلية على بلدة القنطرة، وأطلقت دبابة ميركافا عددًا من القذائف على بلدة المنصوري، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات عند أطراف بلدة صربين بالتزامن مع عملية تمشيط للبلدة.