مدرب فيرينكفاروسي يكشف إعلان رسمي عن محمد صلاح قبل مواجهة طرابزون سبور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 09:37 مساءً - أكد بالاش بوربلي، المدير الفني لفريق فيرينكفاروسي المجري، أن الجهاز الفني يعلم أن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي، سيشارك في مركز مختلف خلال مواجهة الفريقين، غدًا، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

مدرب فيرينكفاروسي: لن ندافع أمام طرابزون سبور

ويحل طرابزون سبور ضيفًا على فيرينكفاروسي المجري في التاسعة والنصف مساء غداً الخميس ضمن منافسات مرحلة الإياب بالملحق المؤهل لمرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

وتحدث مدرب فيرينكفاروسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء للحديث عن مباراة طرابزون سبور قائلاً، «التعامل مع لاعبين مثل محمد صلاح لا يعتمد على الخطط التكتيكية فقط، وإنما يحتاج أيضًا إلى شخصية قوية وثقة كبيرة بالنفس، عندما نواجه لاعبين بهذا المستوى، سنبذل كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز، التكتيك وحده لا يكفي، فالشخصية والثقة بالنفس عنصران أساسيان، ونحتاج إلى تقديم مستوى مميز في الدفاع والهجوم، سواء بالكرة أو بدونها».

وأضاف مدرب فيرينكفاروسي، «قمنا بتحليل مباريات طرابزون سبور الأخيرة في الدوري التركي، وندرك التغيير المنتظر في مركز محمد صلاح خلال مباراة الغد، بسبب نتيجة مباراة الذهاب، قد يترك طرابزون سبور مساحات خلف خط دفاعه، وعلينا أن نتحلى بالذكاء ونستغل الفرص التي ستتاح لنا بأفضل شكل ممكن».

طرابزون سبور ضد فيرينكفاروسي في الدوري الاوروبي

واصل مدرب فيرينكفاروسي تصريحاته قائلاً، «كل مباراة لها قصتها الخاصة، وقد قمنا بتحليل منافسنا بشكل جيد، مثلما فعلنا في مباراته أمام إسطنبول باشاك شهير، وبحسب ما شاهدناه، فإن محمد صلاح سيلعب الآن في مركز مختلف».

وعن إمكانية اللجوء إلى ركلات الترجيح، قال مدرب الفريق المجري: «بالتأكيد نتدرب عليها خلال استعداداتنا للمباريات، لكنني سأكون أكثر سعادة إذا لم نصل إلى هذه المرحلة».

وتطرق بوربلي إلى الفوز بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب، مؤكدًا أن فريقه لن يعتمد على الدفاع فقط للحفاظ على تقدمه، متابعاً، «لا أعتقد أن التركيز فقط على هدف واحد يمثل تكتيكًا جيدًا. تحدثنا مع اللاعبين، ونريد أن يكون لدينا فريق يلعب بأسلوبه الخاص، ومنظمًا بشكل ذكي ويتمتع بالشخصية، هدفنا ليس الدفاع عن نتيجة 1-0، وإنما نريد أن نلعب بطريقتنا».