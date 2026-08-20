الرئيس أبو مازن يقلد سفير مصر لدى فلسطين وسام نجمة القدس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 08:24 مساءً - قلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، نجمة القدس من وسام القدس. جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، السفير سليمان بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى دولة فلسطين.

ومنح الرئيس الفلسطيني، السفير سليمان نجمة القدس، تقديراً لدوره المتميز في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الوثيق بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، وتثميناً لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.

وأشاد أبو مازن بالروابط التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وبالجهود الكبيرة التي بذلها السفير سليمان خلال فترة عمله لتطوير أواصر التعاون والعمل المشترك، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه القادمة. بدوره، أعرب السفير المصري عن شكره وتقديره للرئيس الفلسطيني على هذا التكريم، مجدداً تأكيد موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.