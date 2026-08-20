كشف تفاصيل إدعاء صاحب محل تجارى فى الشرقية ضد فرد شرطة لخلاف على سعر علبة سجائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 08:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن إدعاء مالك محل تجارى بقيام أحد أفراد الشرطة بتهديده لرغبته فى شراء علبة سجائر بأقل من السعر الرسمى من محله الكائن بمحافظة الشرقية، وحال رفضه قام بإستغلال وظيفته وتحريض أحد زملائه بإدارة التموين لإتخاذ إجراء قانونى ضده.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر، مالك محل تجارى له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، وبسؤاله قرر أنه خلال شهر مايو الماضى قام أحد أفراد الشرطة المقيمين بذات المنطقة الكائن بها محله التجارى بطلب شراء علبة سجائر منه، وقام بإجراء إتصال هاتفى لأحد الأشخاص "لا يعلمه" للإستفسار عن سعر السجائر الرسمى، وقام بدفع المبلغ المطلوب منه وإنصرف، وعقب ذلك فوجىء مؤخراً بقيام مفتشى التموين التابعين للحى بتحرير مخالفة له فإعتقد أن فرد الشرطة خلف ذلك، فقام بنشر المنشور بمواقع التواصل الإجتماعى بناءً على إعتقاده الخاطىء.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.