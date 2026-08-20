73417 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم إلى 73 ألفا و417 شهيدا، و174 ألفا و360 مصابا.
وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، إن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 شهداء، و25 مصابا في اعتداءات إسرائيلية جديدة على عدة مناطق في القطاع.
ونوهت أيضا إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1283، والإصابات إلى 4248، مضيفة أن عمليات البحث عن رفات الشهداء من تحت الأنقاض أفضت حتى الآن إلى انتشال 813 شهيدا، بينما تتواصل الجهود لانتشال البقية المقدر عددهم بآلاف.
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