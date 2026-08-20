وزير بريطاني: اتفاق جديد مع مصر للتعاون في ملف الهجرة والشراكة في الطاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 08:24 مساءً - قال ستيفن دوتي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إن المملكة المتحدة تعمل مع الحكومة المصرية في العديد من الملفات، معلنًا توقيع اتفاق جديد ومهم بين البلدين بشأن التعاون في مجال الهجرة، بما يحقق منفعة متبادلة لمصر وبريطانيا.

وأوضح دوتي خلال لقائه بقناة القاهرة الاخبارية أن المباحثات مع الجانب المصري تناولت مجموعة واسعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الهجرة والنمو الأخضر والتحول في مجال الطاقة، إلى جانب التجارة والاستثمارات والتحديات الإقليمية.

اتفاق مصري بريطاني جديد بشأن التعاون في مجال الهجرة

وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أن ملف الهجرة كان أحد المحاور الرئيسية في مباحثاته مع المسؤولين المصريين، مشيرًا إلى توقيع اتفاق جديد بين القاهرة ولندن لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وأضاف أن الاتفاق من شأنه تحقيق فوائد متبادلة للبلدين، في إطار تطوير الشراكة والتنسيق بين مصر والمملكة المتحدة في الملفات المشتركة.

بريطانيا تشارك في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بمصر

وأشار دوتي إلى أن مصر وبريطانيا تبحثان كذلك القضايا المتعلقة بالنمو الأخضر والتحول في مجال الطاقة، لافتًا إلى مشاركة المملكة المتحدة في مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل مصر.

وأوضح أن التعاون في مجال الطاقة يمثل أحد جوانب العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالتزامن مع العمل على توسيع مجالات الشراكة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز التجارة والاستثمارات البريطانية في مصر

ولفت الوزير البريطاني إلى أن المباحثات تتناول أيضًا سبل تعزيز التجارة في القطاع الزراعي، إلى جانب الاستثمارات التي تضخها الشركات البريطانية في السوق المصرية.

وأكد أن الاستثمارات البريطانية تسهم في توفير فرص عمل للمصريين، فضلًا عن دورها في تحقيق الرخاء وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية لكلا البلدين، مشيرًا إلى الروابط الراسخة والممتدة بين الشعبين المصري والبريطاني.

تعاون مصري بريطاني في الأمن البحري والملفات الإنسانية

وأوضح دوتي أن التعاون بين القاهرة ولندن يمتد إلى مواجهة عدد من التحديات المحورية التي تشهدها المنطقة، ومن بينها الأمن البحري والشؤون الإنسانية.

وأشار إلى أن البلدين يبحثان كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وما شهدته من أوضاع إنسانية صعبة، إلى جانب عدد من التحديات والأزمات الإقليمية الأخرى.

دوتي: الحوار بين مصر وبريطانيا محوري لمواجهة تحديات المنطقة

وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أن الحوار والعلاقات بين المملكة المتحدة ومصر سيكونان عنصرين محوريين في كيفية تعامل البلدين مع العديد من التحديات الإقليمية.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق المصري البريطاني في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية، بالتوازي مع تعزيز مجالات التعاون والاستثمار بما يخدم مصالح البلدين.