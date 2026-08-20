التضامن الاجتماعي تعلن تلقى طلبات الراغبين فى التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027 لليوم الثالث

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 07:32 مساءً - تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، الخميس، في تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج عام 1448هـ - 2027م، ويستمر فتح باب التقديم حتى يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس الجاري، حيث تقدم طلبات حج الجمعيات الأهلية لموسم حج عام 1448هـ - 2027م، للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج وتوقع على صحتها وتتحمل المسئولية في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.

تلقى طلبات الراغبين في إداء طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج قد وجهت، بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج بيت الله خلال فترة اقامتهم بالمملكة العربية السعودية خلال فترة تأدية المناسك، ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب في تاريخ 28/1/2027م الموافق 20 شعبان 1448هـ ألا يقل سن مقدم الطلب عن 21 عاما، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عاما "ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عاما".