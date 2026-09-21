وزير الخارجية يلتقي مع سيجريد كاج نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 11:21 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٠ سبتمبر، بالسيدة سيجريد كاج نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

شهد اللقاء التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط حيث أوضح الوزير عبد العاطي أن مصر تولي أهمية كبيرة لتسوية كافة النزاعات القائمة في المنطقة عبر الطرق السلمية والمسار السياسي، سعياً لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

تناول الوزير عبد العاطي مستجدات الملف الفلسطيني مؤكداً أهمية تنفيذ خطة الرئيس ترامب بكافة مراحلها، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق والمضي قدماً في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما شدد أن الأوضاع في غزة لا يمكن فصلها عن الضفة الغربية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.