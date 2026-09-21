أخبار اليمن : الأرصاد: تراجع الأمطار حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: تراجع الأمطار حتى نهاية سبتمبر
توقع المركز الوطني للأرصاد تراجع عام في كميات هطول الأمطار المتوقعة للفترة من 21 سبتمبر وحتى نهاية الشهر.
وأوضح المركز أن المرتفعات الجبلية في محافظتي تعز وإب وشمال غرب لحج، ستكون الأكثر تأثراً بالأمطار، مع توقع امتدادها إلى أجزاء من السواحل والهضاب الداخلية المحاذية، فيما تكون الأمطار أقل على المناطق الساحلية مع استمرار الأجواء الحارة والمشمسة.
وبالنسبة للأجواء اليوم الاثنين توقع المركز امطار غزيرة الى متوسطة على اجزاء من ( حجه، المحويت، ريمة، الحديدة، إب، تعز، الضالع، غرب صنعاء، ذمار).
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