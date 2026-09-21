وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اللاتفية تطورات ملف إيران والأزمة الأوكرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 07:29 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بايبا براجي، وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأثنين ، أشاد الوزير عبد العاطي بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وأكد حرص مصر على تعزيز ودفع تلك العلاقات من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، معرباً عن التطلع للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، وذلك من خلال انتظام انعقاد آليات التعاون الثنائية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون الثلاثي مع لاتفيا في القارة الأفريقية، بما يتيح المجال للاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز كبوابة للصادرات الاوروبية إلى الدول الافريقية.

تبادل الوزيران الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الملف الإيراني وسبل خفض التصعيد بالمنطقة، وتطورات القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لمنح المسارات السياسية والمفاوضات المجال للتوصل إلى حلول سلمية لتلك الأزمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي.