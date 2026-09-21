أخبار اليمن : عدوان سعودي يستهدف 3 مديريات بصعدة

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عدوان سعودي يستهدف 3 مديريات بصعدة

تعرضت مديريّتا رازح وشدا الحدوديتان في محافظة صعدة، اليوم، لقصف مدفعي من العدو السعودي، فيما استهدفت قوات العدو السعودي مديرية سحار بقصف خلال ساعات الليل الماضية. عدوان سعودي يستهدف 3 مديريات بصعدةتعرضت مديريّتا رازح وشدا الحدوديتان في محافظة صعدة، اليوم، لقصف مدفعي من العدو السعودي، فيما استهدفت قوات العدو السعودي مديرية سحار بقصف خلال ساعات الليل الماضية. وأفادت مصادر في صعدة بأن القصف المدفعي للعدو السعودي طال مديريتي رازح وشدا الحدوديتين، في حين نفذت قوات العدو السعودي ليل أمس قصفًا على مديرية سحار. ويأتي استهداف المديريات الثلاث في سياق العدوان السعودي المتواصل على مناطق محافظة صعدة الحدودية ومختلف المحافظات اليمنية.



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