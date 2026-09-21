إبراهيم حسن يعلن استدعاء عمر فايد لمعسكر منتخب مصر بعد إصابة حمدي فتحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 11:21 صباحاً - أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء عمر فايد، المحترف ضمن صفوف فروزينوني الإيطالي، للانضمام إلى معسكر الفراعنة، بعد إصابة حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، خلال مشاركته مع فريقه أمس.

ويأتي استدعاء فايد لتعويض غياب حمدي فتحي عن المعسكر، الذي يستعد خلاله منتخب مصر لخوض مواجهتي أنجولا وجنوب السودان يومي 25 و29 سبتمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويختتم منتخب مصر برنامجه خلال فترة التوقف الدولي بمواجهة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا، يوم 4 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.