أتلتيكو يحسم الديربي أمام ريال مدريد
تغلب أتلتيكو مدريد على جاره ريال مدريد بهدفين لهدف في ديربي العاصمة الإسبانية اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الليغا، لينتزع الأتلتي المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة أمام الفريق الملكي الذي تلقى الهزيمة الثانية هذا الموسم، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن المتصدّر برشلونة الفائز على إشبيلية بثلاثة أهداف لهدف في وقت سابق.
سجل ثنائية أتلتيكو، أليخاندرو غريمالدو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وجوناثان ديفيد في الدقيقة 59، فيما أحرز هدف ريال مدريد، أنطونيو روديغر في الدقيقة 89.
وفي الجولة ذاتها، حقّق خيتافي فوزه الثاني هذا الموسم على حساب ضيفه ملقا بهدف يتيم سجّله إيفان آزون في الدقيقة 85 ليرفع أزرق العاصمة رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع مؤقّتاً، بينما تلقى ملقة هزيمته الرابعة وبقي دون فوز محتلّاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
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