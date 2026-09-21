انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة بمكتبة الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام حتى الأربعاء 23 سبتمبر، بمركز المؤتمرات بالمكتبة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والمفكرين والأدباء والباحثين والأكاديميين.

مناقشة واقع الهوية المصرية والتحديات التي تواجهها

ويناقش المؤتمر واقع الهوية المصرية والتحديات التي تواجهها، إلى جانب دور المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية في تعزيزها، وتأثير التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع المصري.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية والحلقات النقاشية التي تتناول قضايا الهوية الوطنية من جوانب سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية، فضلًا عن بحث تأثير العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الهوية.

جلسات مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية

وتناقش جلسات المؤتمر، على مدار أيامه الثلاثة، عددًا من الموضوعات، من بينها توصيف الوضع الحالي لعناصر الهوية في مصر، والمخاطر التي تتعرض لها الهوية الوطنية، ودور المؤسسات والسياسات في تشكيلها.

كما تتناول الجلسات قضايا الفن والتراث والتعليم والأسرة والمجتمع المدني والابتكار، ضمن محاور المؤتمر التي تبحث مختلف الجوانب المرتبطة بالهوية الوطنية المصرية.

اختتام المؤتمر وإطلاق «وثيقة مكتبة الإسكندرية للهوية الوطنية»

ويختتم المؤتمر فعالياته يوم الأربعاء 23 سبتمبر بعرض التوصيات وإطلاق «وثيقة مكتبة الإسكندرية للهوية الوطنية»، يعقبها حفل موسيقي للفنانة مروة ناجي، بمصاحبة أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية وقيادة شادي عبد السلام، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.