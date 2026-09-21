رسمياً.. أمينة عرفي تتصدر التصنيف العالمي للاسكواش كأصغر لاعبة فى التاريخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد لشهر سبتمبر الجاري، حيث تصدرت البطلة المصرية الواعدة أمينة عرفي، لاعبة نادي الجزيرة تصنيف السيدات رسمياً، فى إنجاز تاريخي للاسكواش المصري.

وأصبحت أمينة عرفي رسمياً المصنفة الأولى عالمياً فى تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش للسيدات، في سن 19 عاماً وشهرين فقط، وكذلك أصغر امرأة فى التاريخ تحصل على هذا التصنيف، متجاوزة الرقم القياسي الذي سجلته اللاعبة النيوزيلندية سوزان ديفوي في عام 1984.

وتوجت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عُرفي ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش كثاني بطولات الموسم الجديد 2026-2027، والتي أقيمت فى الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تصل جوائزها إلى 220 ألف دولار، يضعها في فئة البطولات البلاتينيوم.

وفازت أمينة عرفي في المباراة النهائية على المصنفة الأولى عالمياً هانيا الحمامي وحاملة لقب البطولة بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 107 دقائق، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-7, 11-8, 7-11, 12-10.

من جانبها، قالت أمينة عرفي في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين"أن أصبح بطلة العالم والمصنفة الأولى عالمياً في نفس العام هو حلم راودني منذ صغري، وأريد حقاً أن أستمتع به، أريد فقط البقاء على هذا المستوى الآن ومواصلة السعي للتحسن كل يوم، أريد البقاء في القمة الآن بعد أن أصبحت المصنفة الأولى عالمياً، وأريد أيضاً الفوز بالمزيد من الألقاب.