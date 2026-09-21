أخبار اليمن : هزة أرضية جديدة تضرب هذه المنطقة اليمنية

هزة أرضية جديدة تضرب هذه المنطقة اليمنية
سجّلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، اليوم، هزّة أرضية خفيفة جنوب منطقة الملاح بمحافظة لحج، بلغت قوتها (2.8) درجة على مقياس ريختر.
وأوضح رئيس المركز، المهندس محمد الحوثي، أن الهزّة سُجّلت عند الساعة (1:46) فجرًا، وعلى عمق 10 كيلومترات. وذكر أن الهزّة تُعد من الهزات الخفيفة، وتمثل تفريغًا للطاقة الزلزالية، بما يسهم في الحد من حدوث هزات أكبر، لا سمح الله.
وكانت محطات الرصد قد سجّلت هزّة أرضية في المنطقة نفسها بقوة (2.2) درجة على مقياس ريختر، فجر السبت، عند الساعة (4:22)، وعلى عمق 12 كيلومترًا.
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