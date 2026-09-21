أخبار اليمن : العدو السعودي يستهدف الأعيان المدنية في الجوف

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العدو السعودي يستهدف الأعيان المدنية في الجوف

شن طيران العدو السعودي غارتين على محافظة الجوف. وأوضح مصدر محلي، أن طيران العدو السعودي استهدف بغارتين مجمع المتون. العدو السعودي يستهدف الأعيان المدنية في الجوفشن طيران العدو السعودي غارتين على محافظة الجوف. وأوضح مصدر محلي، أن طيران العدو السعودي استهدف بغارتين مجمع المتون. وكان طيران العدو السعودي استهدف بغارات أبراج الاتصالات في مديرية خب والشعف، ما أدى إلى استشهاد أربعة عاملين وإصابة ثلاثة آخرين. وتوسعت الاعتداءات السعودية الإجرامية في المحافظة ليؤكد إفلاسه العسكري باستهداف المراكز المدنية كمحاولة يائسة لتعويض إخفاقاته العسكرية والصفعات التي يتعرض لها عسكرياً واقتصادياً.



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