أخبار مصرية

وزير الخارجية يلتقي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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وزير الخارجية يلتقي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 11:21 صباحاً -  

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٠ سبتمبر، بالسيدة ميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 

 

ثمن الوزير عبد العاطي الجهود التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية ضحايا النزاعات والعنف، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع اللجنة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان احترام أحكام القانون الدولي الإنساني. كما استعرض الدور الإنساني الذي تقوم به مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري في الأزمات بالمنطقة، وخاصة في قطاع غزة والسودان.

 

 

كما تناول اللقاء سبل استفادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الإمكانات والقدرات المصرية في دعم عملياتها الإنسانية والإغاثية، بما يسهم في تعزيز قدرة اللجنة على الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية المتفاقمة

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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