سوسن بدر تفوز بجائزة التميز عن مسلسل "موناليزا" احتفلت الفنانة المصرية سوسن بدر بتكريمها خلال مهرجان Dear Guest Awards بعدما حصلت على جائزة التميز عن دورها ف إقرأ المزيد

احتفلت الفنانة المصرية سوسن بدر بتكريمها خلال مهرجان Dear Guest Awards، بعدما حصلت على جائزة التميز عن دورها في مسلسل "موناليزا"، وشاركت جمهورها عبر "إنستغرام" صورًا من لحظة تسلمها الجائزة وإطلالتها خلال فعاليات المهرجان.

ونشرت سوسن بدر مجموعة من الصور التي وثقت حضورها على السجادة الحمراء وكواليس الاحتفالية، إلى جانب لحظة تكريمها بالدرع الذي يحمل شعار المهرجان، معبرة عن سعادتها بهذا التقدير، وموجهة الشكر إلى القائمين على الحدث وجمهورها على دعمهم.

أعربت سوسن بدر عن امتنانها لتكريمها عن دورها في مسلسل "موناليزا"، مؤكدة سعادتها بالجائزة وبالمحبة التي تلقتها من الجمهور.

ويأتي تكريم سوسن بدر بالتزامن مع استعدادها للمشاركة في مسلسل "سلطان الديب"، الذي يجمعها بالفنان أحمد العوضي ضمن موسم دراما رمضان 2027.

ويواصل فريق المسلسل حاليًا التحضيرات الخاصة بالعمل، بالتزامن مع استكمال التعاقدات وترشيح باقي الأبطال، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

يشارك في بطولة "سلطان الديب" أحمد العوضي ويارا السكري وسوسن بدر ورانيا يوسف، فيما يتولى محمود حمدان كتابة العمل، ويخرجه محمد عبد السلام، بينما يتولى تامر مرسي مهمة الإنتاج.