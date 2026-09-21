أبرزها CNN .. مؤسسات إعلامية أمريكية تقاضى ترامب بعد منعها من دخول البيت الأبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 سبتمبر 2026 05:37 مساءً - قالت شبكة سى إن إن، إن المؤسسات الإخبارية الثلاثة التي منعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دخول البيت الأبيض — وهي "سي إن إن" نفسها و"إم إس إن بي سي" (MSNBC) و"بوليتيكو" (Politico) — قد رفعت دعوى قضائية تستند إلى التعديل الأول للدستور لاستعادة حقها في الدخول.

وذكرت الشبكة، أنه من المقرر أن يُعرض الطلب العاجل على قاضٍ فيدرالي في المحكمة الجزئية بواشنطن العاصمة، وقد يؤدي ذلك إلى عقد جلسات استماع وطرح مرافعات قانونية من جانب الإدارة هذا الأسبوع.

وقالت المؤسسات الإخبارية الثلاثة في بيان مشترك اليوم الاثنين: "أبلغنا الحكومة هذا الصباح بأننا سنرفع دعوى قضائية اليوم لحماية حقوقنا المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور، وللدفاع عن مبدأ أن الحكومة لا تقرر ما تنقله الصحافة أو تنشره".

وأضافت المؤسسات: "لقد ألغى البيت الأبيض تصاريح دخول صحفيينا دون سابق إنذار أو اتباع للإجراءات الواجبة، وذلك بسبب اعتراضه على تغطيتنا الإخبارية. وإن ترك هذا الأمر دون اعتراض يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على صحافة مستقلة بمنأى عن التدخل الحكومي".

أحدث هجمات إدارة ترامب على الصحافة

وذكرت سي إن إن، أن هذا المأزق يعد أحد أبرز هجمات ادارة ترامب على الصحافة حتى الآن، وتتجاوز تداعياته بكثير نطاق وسائل الإعلام الثلاث المحظورة. وكان ترامب قد صرّح يوم الجمعة الماضي، عند إعلانه الحظر، بأنه قد يُضيف وسائل إعلام أخرى إلى القائمة.

وتم منع مراسلى CNN وMS NOW وPolitico من الوصول إلى أماكن عملهم داخل البيت الأبيض. كما مُنعت CNN وMS NOW من استخدام معداتهما التلفزيونية ومواقع كاميراتهما في الموقع.

كما تم إعفاء CNN يوم الاثنين من مهام التغطية المشتركة التي تتشاركها وسائل الإعلام الرئيسية. وكان من المقرر أن تتولى CNN مهمة التغطية التلفزيونية المشتركة وأن ترافق الرئيس إلى نيويورك يوم الاثنين.