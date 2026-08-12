قرارات جمهورية جديدة.. مد خدمة رئيس هيئة قناة السويس وتعيين قيادات بالهيئات الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 06:57 مساءً -

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات الجمهورية المتعلقة بتجديد وتعيين قيادات في عدد من الهيئات المهمة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

وتضمنت القرارات مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس والعضو المنتدب لمجلس الإدارة، لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

كما شملت القرارات تعيين الفريق أحمد خالد حسن حسين نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام، اعتبارًا من التاريخ نفسه.

وقرر الرئيس تعيين الفريق مصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

وشملت القرارات كذلك تعيين اللواء محمد عبد الفتاح محمد أبو بكر رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

وتأتي القرارات الجديدة في إطار إعادة تشكيل ودعم القيادات المسؤولة عن عدد من المؤسسات والهيئات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وعلى رأسها هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع.