مصر والسعودية تبحثان خفض التصعيد وتؤكدان ضرورة حماية حرية الملاحة في الممرات الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 05:13 مساءً -

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأكد الوزيران خلال الاتصال عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والسعودية، وحرص البلدين على مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي بينهما.

وتناول الجانبان الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي، فضلًا عن التحضير للدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وشدد الوزيران على ضرورة عدم الالتفات إلى ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن العلاقات بين البلدين، مؤكدين خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر.

وتطرقت المباحثات إلى التطورات الإقليمية المتسارعة، والجهود التي تبذلها الأطراف الإقليمية، وفي مقدمتها مصر والسعودية، لخفض التصعيد واحتواء التوترات القائمة، والعمل على إعادة المسار الدبلوماسي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي وبن فرحان أهمية التعامل مع الشواغل الأمنية الإقليمية، واحترام سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها، والعمل على منع اتساع نطاق الصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما شدد الوزيران على أهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة الدولية.

وبحث الجانبان كذلك سبل تعزيز دور الرباعية الإقليمية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، وتفعيل جهودها الرامية إلى دعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب توسيع مجالات التنسيق والتعاون بين الدول الأربع.