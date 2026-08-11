مباراة الأهلي وبرشلونة حصرياً على أبليكشن أون سبورت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 11:13 مساءً - نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على حقوق النقل الحصري لمباراة الأهلي وبرشلونة، المقرر إقامتها ضمن منافسات كأس خوان جامبر في إسبانيا، عبر أبلكيشن تطبيق أون سبورت.
حمل التطبيق لمتابعة مباراة الأهلي وبرشلونة يوم 19 أغسطس الجاري على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير.
وتأتي إتاحة المباراة حصريا عبر أبلكيشن تطبيق "أون سبورت" ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للرياضة لتوسيع نطاق المحتوى الرياضي المقدم للجمهور، وتوفير أهم المباريات والفعاليات الرياضية عبر منصاتها.
وتواصل الشركة المتحدة للرياضة العمل على تلبية احتياجات المشاهد المصري والعربي، من خلال إتاحة أهم المباريات والبطولات عبر منصاتها، بما يضمن للجماهير متابعة الأحداث الرياضية الكبرى.