مباراة الأهلي وبرشلونة حصرياً على أبليكشن أون سبورت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 11:13 مساءً - نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على حقوق النقل الحصري لمباراة الأهلي وبرشلونة، المقرر إقامتها ضمن منافسات كأس خوان جامبر في إسبانيا، عبر أبلكيشن تطبيق أون سبورت.

حمل التطبيق لمتابعة مباراة الأهلي وبرشلونة يوم 19 أغسطس الجاري على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير.