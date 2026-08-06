الرئيس السيسى وملك البحرين يؤكدان ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحروب والنزاعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 06:29 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة، أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، حيث جرت المباحثات على مأدبة غداء عمل أقيمت تكريمًا للملك والوفد المرافق.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بزيارة الملك إلى بلده الثاني مصر، مشيدًا بما تشهده العلاقات المصرية–البحرينية من تطور متواصل، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن تكثيف التشاور الاستراتيجي والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين، حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليمي، والبناء على التوافق القائم في الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية.