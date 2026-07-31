وفاة يوسف الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن عمر ناهز 85 عامًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 02:13 مساءً - توفي، اليوم الجمعة، اللواء يوسف الدهشوري حرب، نجم نادي الترسانة ومنتخب مصر السابق، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد مسيرة حافلة داخل الرياضة المصرية وخارجها.

وأعلن المهندس محمد الدهشوري، نجل الراحل، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "والدي وحبيبي وسندي اللواء يوسف الدهشوري حرب في رحمة الله".

بدأ يوسف الدهشوري حرب مشواره مع كرة القدم من بوابة نادي الترسانة، حيث تألق بقميص الشواكيش خلال فترة الستينيات، قبل أن ينضم إلى صفوف منتخب مصر ويمثل الفراعنة خلال مسيرته كلاعب.

وكان الراحل أحد الأسماء التي تركت بصمة في الكرة المصرية خلال فترة لعبه، قبل أن ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته العملية.

بعد انتهاء مشواره الكروي، واصل الدهشوري حرب مسيرته في وزارة الداخلية، حيث تدرج في المناصب حتى وصل إلى رتبة لواء، وتولى منصب مساعد وزير الداخلية.

وفي عام 2000، تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، ليواصل خدمة الكرة المصرية من موقع إداري، مستفيدًا من خبراته الرياضية والأمنية.

برحيل يوسف الدهشوري حرب، تفقد الرياضة المصرية أحد الشخصيات التي جمعت بين التجربة داخل المستطيل الأخضر والعمل الإداري، بعدما قدم مسيرة امتدت بين كرة القدم والقيادة الرياضية والأمنية.