وزير الخارجية يؤكد أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 07:21 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، وفد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، برئاسة كولي سيك، وذلك على هامش مؤتمر القدس المنعقد بالقاهرة بتنظيم مشترك بين لجنة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاجتماع على مواصلة مصر جهودها الحثيثة لدعم القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزةً أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام، منوهاً بأن الامن والاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

إدانة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية

كما أدان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، فضلاً عن التجاوزات والانتهاكات المتكررة بحق المقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً اللجنة الأممية بمواصلة دورها المحوري في حشد الدعم الدولي داخل أروقة الأمم المتحدة للضغط من أجل إلزام سلطات الاحتلال بالقانون الدولي، ومشدداً على رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

من جانبه، أعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن بالغ تقديرهم للدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به مصر، فى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.