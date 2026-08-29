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كشف النجم عمرو يوسف على القصة الأساسية لمسلسله الجديد "180" المقرر عرضه في رمضان 2027. وكتب عمرو يوسف عبر حسابه بتطبيق Instagram: "بعد الصورة دي حصل كلام كتير، بس المهم اننا بنعمل لأول مرة بعد 100 سنة سينما قصة عن رجال الدفاع المدني، لما الكل بيهرب وبيجري من النار، دول بيدخلوا بس كدة مش محتاج كلام كتير، انتظروا مسلسل جديد هنحط فيه كل مجهودنا و دعواتكم معانا".
ويتكون مسلسل "180" من 15 حلقة، في تجربة جديدة ومختلفة، وينتمي إلى دراما الأكشن، ويجري حاليًا التحضير للمسلسل بشكل مكثف، بالتزامن مع ترشيح باقي فريق العمل، تمهيدًا لانطلاق عمليات التصوير خلال الفترة المقبلة، على أن يتولى إخراجه أحمد ماجد المصري في أولى تجاربه الإخراجية، بينما تأتي الفكرة للمنتج كريم أبو ذكري، ويكتب السيناريو المؤلف محمد حجاب.
ويجمع العمل للمرة الأولى بين عمرو يوسف والمنتج كريم أبو ذكري في بطولة درامية بهذا الحجم، وسط توقعات بأن تحمل التجربة طابعًا مختلفًا عن الأعمال السابقة لـK Media، من خلال تقديم الأكشن في إطار درامي يعتمد على شخصية ضابط المطافي، وما يواجهه من تحديات ومواقف خلال الأحداث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو يوسف يكشف عن قصة مسلسله الجديد "180" لرمضان 2027 كشف النجم عمرو يوسف على القصة الأساسية لمسلسله الجديد 180 المقرر عرضه في رمضان 2027. وكتب عمرو يوسف عبر حسا إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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