تطورات حالة الفنان بيومي فؤاد الصحية بعد نقله إلى المستشفى تعرض الفنان بيومي فؤاد لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ال إقرأ المزيد

تعرض الفنان بيومي فؤاد لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين في القاهرة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك بعد ظهور أعراض صحية استدعت خضوعه للفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته قبل السماح له بالمغادرة والعودة للمنزل.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها بيومي فؤاد عن إصابته بـ"الحزام الناري"، بعدما فوجئ بظهور طفح جلدي كثيف لم يستجب للعلاجات الموضعية التقليدية، قبل أن تتطور حالته إلى آلام حادة في الجلد والأعصاب، وبدأ بيومي بالفعل في تطبيق البروتوكول العلاجي الموصى به، تحت إشراف الفريق الطبي بالمستشفى.

من جانبه، كشف نجل بيومي فؤاد تطورات الحالة الصحية لوالده، موضحاً أن الوعكة الصحية جاءت بالتزامن مع بدء تصوير أول مشاهده في فيلم "هيروشيما"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد السقا، وقال في تصريحات أمس: "والدي أُصيب بحزام ناري، مما استوجب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالياً باتت صحته أفضل وسيعود إلى المنزل قريباً".

يذكر أن بيومي فؤاد عُرض له مؤخراً في السينمات فيلم "ابن مين فيهم؟" بمشاركة ليلى علوي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويشارك في العمل أحمد عصام السيد، مع العديد من الفنانين الذين يظهرون تباعاً خلال الأحداث، تبدأ بظهور خاص للفنانة هالة فاخر، إلى جانب ضيوف الشرف شيماء سيف، ودينا محسن (ويزو)، ورانيا يوسف، وانتصار، بمشاركة محمد طعيمة، وزينة منصور، وداليا العمري.

وتدور أحداث الفيلم حول "رشدي"، رجل أعمال مستهتر، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد وفاة عمته وتركها له ميراثاً ضخماً، لكن بشرط واحد فقط أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. وهنا تدخل المحامية "ماجدة" إلى حياته، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمفارقات، في محاولة لاكتشاف الحقيقة والإجابة عن السؤال الذي يحمله عنوان الفيلم: "ابن مين فيهم؟".