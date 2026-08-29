البايرن يفتتح البوندسليغا بخماسية

البايرن يفتتح البوندسليغا بخماسيةبدأ بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه شتوتغارت 5-1 الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الأولى من الـ"بوندسليغا".

سجل للبايرن أوباميكانو وأوليسيه وفاغنومان لاعب شتوتغارت خطأ بمرماه، وبافلوفيتش ولويس دياز في الدقائق 21، 55، 57، 82، 90+2، فما سجل جوشا فاغنومان هدف شتوتغارت الوحيد في الدقيقة 52.

وحصد بايرن ميونخ أول 3 نقاط في الموسم قبل مواجهة منتظرة أمام شالكه (العائد إلى دوري الأضواء) في الجولة الثانية يوم الخامس من سبتمبر، بينما سيلاقي شتوتغارت نظيره كولن في الرابع من نفس الشهر.