البايرن يفتتح البوندسليغا بخماسية
بدأ بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه شتوتغارت 5-1 الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الأولى من الـ"بوندسليغا".
سجل للبايرن أوباميكانو وأوليسيه وفاغنومان لاعب شتوتغارت خطأ بمرماه، وبافلوفيتش ولويس دياز في الدقائق 21، 55، 57، 82، 90+2، فما سجل جوشا فاغنومان هدف شتوتغارت الوحيد في الدقيقة 52.
وحصد بايرن ميونخ أول 3 نقاط في الموسم قبل مواجهة منتظرة أمام شالكه (العائد إلى دوري الأضواء) في الجولة الثانية يوم الخامس من سبتمبر، بينما سيلاقي شتوتغارت نظيره كولن في الرابع من نفس الشهر.
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