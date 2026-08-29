فن ومشاهير

المطربة السورية فايا يونان تحتفل بخطبتها

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  • المطربة السورية فايا يونان تحتفل بخطبتها 2/4
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أعلنت الفنانة السورية فايا يونان خطوبتها رسميًا ودخولها مرحلة جديدة في حياتها الشخصية، بعدما شاركت جمهورها صورًا رومانسية من جلسة خاصة جمعتها بخطيبها المصور الصحفي سرجون هرمز بهرام، وسط تفاعل واسع من متابعيها وزملائها في الوسطين الفني والإعلامي.

نشرت فايا يونان عبر حسابها على منصة "إنستغرام" مجموعة صور وثقت من خلالها أجواء خطوبتها، ظهرت فيها برفقة خطيبها في جلسة تصوير اتسمت بالبساطة والرومانسية، فيما كشفت إحدى الصور عن خاتم الخطوبة الماسي الذي ارتدته، مؤكدةً من خلال كلمات قصيرة أنها قالت نعم لهذه الخطوة التي انتظرتها.

ظهرت فايا يونان خلال جلسة تصوير الخطوبة بفستان عاجي بتصميم مكشوف الكتفين، نسقت معه تسريحة شعر بسيطة زينتها بلمسات من الزهور، فيما اختار خطيبها بدلة كلاسيكية باللون البيج. 

وتنوعت الصور بين لقطات رومانسية جمعتهما وسط مساحات خضراء وأجواء طبيعية، وأخرى ظهرت فيها فايا وهي تعانق خطيبها وتمشي إلى جانبه، إلى جانب صورة ركزت على خاتم الخطوبة الماسي، واختتم الثنائي جلسة التصوير بلقطة رومانسية هادئة جمعتهما أمام أحد المباني الكلاسيكية، في ظهور عكس الأجواء الحميمة التي رافقت إعلان الخطوبة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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