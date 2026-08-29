مصطفى قمر يدعم نقيب الموسيقيين ويهاجم طارق الشناوي

هاجم الفنان مصطفى قمر الناقد الفني طارق الشناوي، عقب وصفه لصوت الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بـ "الصوت النشاز".

وقال مصطفى قمر في منشور عبر "إنستجرام": "أضم صوتي لصوت جميع زملائي أعضاء نقابة المهن الموسيقية، ولا لإهانة نقيب الموسيقيين تحت مظلة النقد. إن المدعو طارق الشناوي يحاول جاهدا أن يهين رموز الفن المصري، وذلك بهدف التواجد تحت المظلة الإعلامية طوال الوقت، ولذلك أنا أوجه إليه هذه الرسالة إذا كان عذرك أنك لاتعلم تاريخ الأستاذ الفنان / مصطفى كامل كفنان مؤثر غنى له جميع نجوم مصر فهذا جهل إعلامي خطير، أما إن كنت تعلم وهو عذرك فهو عذر أقبح من ذنب".

وأضاف مصطفى قمر: "أنا أتمنى أن أرى لك مشهدا تكتبه أو رواية تنجح أو شعر أو كلمات أغنية أو أو أو، لأنك تتحدث وكأن مفاتيح النجاح تعرفها كلها، وأنت فشلت في مهنتك الأصلية التي تحتاج لدراسة مستفيضة للإخراج والإضاءة والتصوير والديكور والملابس".

واختتم مصطفى قمر منشوره قائلا: "فاقد الشيء لايعطيه، وياريت تخليك بعيد عن مالا تفهمه ولا تعلمه، لأن الموسيقى تحتاج منك سنوات من الدراسة والتعلم لكي تستطيع أن تقول فقط وجهة نظر وليس نقدا ولا حتى سبا أو ذما".

وكان الناقد الفني طارق الشناوي نشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا قال فيه: "أطالب نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بالتحقيق مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، لأنه سمح لمطرب صوته نشاز اسمه مصطفى كامل بالغناء في أحد الملاهي الليلية بالساحل الشمالي، مما يعرض سمعة الغناء المصري للانحدار بعد أن تم تداول (قشطة بابا) بصوته على (اليوتيوب)".