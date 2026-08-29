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ميلان يتخطى فينزيا بثنائية

حقق ميلان فوزه الثاني على التوالي في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي وذلك بعدما هزم ضيفه الصاعد فينزيا بهدفين دون رد يوم الجمعة. ميلان يتخطى فينزيا بثنائيةحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي وذلك بعدما هزم ضيفه الصاعد فينزيا بهدفين دون رد يوم الجمعة. وتقدم ميلان عن طريق غونسالو راموس في الدقيقة 69، فيما سجل رضوان حلحال لاعب فينزيا الهدف الثاني لميلان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 89. ورفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر ترتيب المسابقة، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة الثانية، بينما تلقى فينزيا الهزيمة الثانية على التوالي بعدما خسر في الجولة الأولى أمام ليتشي بنفس النتيجة.

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