ماركا تكشف سبب فشل انتقال رودري إلى ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:32 مساءً - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن تفاصيل جديدة بشأن تعثر انتقال الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، إلى صفوف ريال مدريد، في الوقت الذي بات فيه اللاعب قريبًا من ارتداء قميص برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأثار مستقبل رودري اهتمام الأندية الإسبانية، خاصة مع ارتباط اسمه في الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن تتجه المفاوضات في اتجاه آخر وتقربه من النادي الكتالوني.

تردد ريال مدريد وراء تعثر صفقة رودري

بحسب ما أوردته «ماركا»، شهدت تحركات ريال مدريد لضم رودري حالة من عدم الحسم، في ظل وجود علامات استفهام داخل النادي بشأن مدى الحاجة إلى التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن غياب القناعة الكاملة بإتمام الصفقة انعكس على الاتصالات والمفاوضات، وهو ما جعل موقف النادي الملكي غير واضح تجاه اللاعب.

رودري شعر بعدم تمسك ريال مدريد بضمه

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودري أدرك خلال المفاوضات أن ريال مدريد لم يكن حاسمًا بالشكل الكافي في رغبته بالتعاقد معه.

ووفقًا للتقرير، فإن حالة التردد داخل النادي الملكي لعبت دورًا في تغيير مسار الصفقة، خاصة أن اللاعب كان ينتظر موقفًا أكثر وضوحًا بشأن مستقبله.

اختلاف في الرؤية بشأن صفقة رودري

وأوضحت «ماركا» أن رودري لم يكن الخيار الذي يسعى ريال مدريد للتعاقد معه بصورة مطلقة، سواء فيما يتعلق بعمر اللاعب أو طريقة توظيفه داخل الفريق، وهو ما ساهم في عدم اتخاذ خطوة نهائية لحسم الصفقة.

ومع استمرار حالة عدم اليقين، أصبح انتقال اللاعب إلى برشلونة هو السيناريو الأقرب، بعدما تحرك النادي الكتالوني بشكل أكثر جدية لإتمام الصفقة.

رودري يقترب من برشلونة

وفي المقابل، بات رودري قريبًا من الانتقال إلى برشلونة، بعدما توصل النادي الإسباني إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن ضم لاعب الوسط.

ووصل رودري إلى مدينة برشلونة مساء الإثنين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله، على أن يخضع للفحص الطبي قبل إتمام التعاقد والإعلان الرسمي عن الصفقة.

إضافة قوية لوسط برشلونة

ومن المنتظر أن يمثل انضمام رودري دفعة قوية لخط وسط برشلونة، نظرًا إلى خبراته الكبيرة وقدراته الفنية، إلى جانب معرفته بأجواء كرة القدم الإسبانية بعد سنوات من اللعب في المنافسات الأوروبية والإنجليزية.

ويأمل برشلونة في الاستفادة من خبرات اللاعب لتعزيز خط الوسط، خاصة مع تطلعات النادي للمنافسة بقوة على البطولات خلال الموسم الجديد.

ريال مدريد يخسر سباق التعاقد مع رودري

وبحسب ما نشرته «ماركا»، فإن عدم حسم ريال مدريد موقفه من الصفقة كان أحد الأسباب الرئيسية وراء ابتعاد اللاعب عن النادي الملكي، لتتجه وجهته نحو برشلونة.

وبذلك أصبح رودري على أعتاب بداية فصل جديد في مسيرته، في انتظار استكمال الفحوصات الطبية وتوقيع العقود تمهيدًا للإعلان عن انتقاله رسميًا إلى النادي الكتالوني.