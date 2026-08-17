التعليق الأول من ليلى زاهر بعد انتقادات حلقتها مع زوجها هشام جمال في AB Talks أصدرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بيانا صحفيا للرد على الجدل المثار حول علاقتها بزوجها المنتج هشام جمال بعد إقرأ المزيد

أصدرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بيانا صحفيا للرد على الجدل المثار حول علاقتها بزوجها المنتج هشام جمال بعد استضافتهما في برنامج AB Talks الذي يقدمه رائد الأعمال أنس بوخش.

وجاء في بيان ليلى أحمد زاهر: "بحترم وبقدر ردود الأفعال واهتمامكم بس حابة أوضح كام نقطة لأن في أجزاء من الحلقة اتقطعت واتأخدت بمعاني غلط، تصوير حلقة AB Talks حصل وأنا في أواخر شهور الحمل، قبل التصوير إدارة أعمالنا بلغت فريق البرنامج اننا هنوصل متأخر لأني تعبت شوية، ولما وصلنا اعتذرنا لأنس وفريق البرنامج بالكامل على التأخير، واحنا داخلين الاستوديو قلت لهشام اني لسه تعبانه وطلبت منه يساعد أكثر في إدارة الحوار لأني كنت تعبانه ولأن طاقتي بشكل عام أقل الفتره دي وده شيء طبيعي".

وتابعت: موقف السفر حصل فعلا! لكن بعدها اتكلم معايا وقالي انه انتبه إنه تصرف غلط بحكم طريقة نشأة شباب كتير وأنه نوع تصرفات محتاج تصحيح وعلاج وده كان تكملة كلامه الموجود في الحلقة الكاملة..والحقيقة ان من يومها محصلش موقف مشابه، وفكرة ان راجل ياخد باله ويحلل ويصارح بالمشكلة ويتغير عشانك هو اكيد شيء يحترم.

وأضافت ليلى أحمد زاهر: انا اخترتك! وانا كمان اخترته.. لأن كتير من أسبابنا متشابهة..أكيد بحبه عشان طريقة تعامله معايا وكمان تعاملاته في حياته ومع الناس، وأكيد عشان شايفاه الاحسن والأنسب والأحلى في كل حاجة، وسبب ذكر الجمله دي في الحلقه هو نقاش عن الغيرة، وانه كان بيأكدلي هو ليه عمره مايشوف واحدة أحسن مني، مش لأنه بيشرح بطريقة متعالية زي ما الجزء اللي نزل كان بيتكتب عليه.

واستكملت ليلى أحمد زاهر: علاقتي بهشام بدأت من 4 سنين، وبقالنا حوالي سنة ونصف متجوزين وأنا أكثر واحدة عارفة تفاصيل علاقتنا وحياتنا واتفاقاتنا اللي بنحترمها وبتمشي علينا احنا الاتنين، لكن كمان أنا عندي أمي وجدتين وأخوات وصديقات قريبين مني جدا، كلهم سيدات بخبرات مختلفة شايفين علاقتنا من قريب وعايشين تفاصيل كتير منها، وكلهم بيحترموه وبيحبوه وبيدعولنا نكمل بنفس التفاهم اللي إحنا فيه.

وتابعت: أنا بتكلم عن شخص من يوم فرحنا لحد النهاردة كل أيامي معاه حلوه، بيعاملني بكل حب واحترام وتقدير، شخص من أول يوم في حملي مسابنيش في تعب، ولا سفر لشغلي، ولا زيارة دكتور، لأنه حاططني أولوية في حياته وقدر يحتويني بتغيرات مشاعري وأحاسيسي خلال تجربة جديدة علينا احنا الاثنين.

وأضافت ليلى أحمد زاهر: أنا أقدر احكم على اللي انا عايشاه حاليا.. وهو اننا عدينا اول مرحلة من الجواز بيتقال عليها من أصعب المراحل، بحب وتفاهم وآتمنى نكمل كده واحسن ان شاء الله بعيدا عن التنبؤات المتشائمة المتأثرة بانتشار العلاقات السامة واللي هيلاقوا دايما زاويه تقلب او تحور اي شيء ايجابي ل سلبي حتى الكلام اللي انا بكتبه دلوقتي.

واختتمت ليلى أحمد زاهر بيانها، كاتبة: ربنا يكتب لكل حد السعادة والراحة في حياته بطريقته، وإن شاء الله تشوفونا بعد سنين اكتر، ونكون مبسوطين ومتفاهمين اكتر وأقدر أنا كمان أخليه سعيد قد ما هو بيخليني مبسوطة في حياتي، أخيرا هطلب دعواتكم لينا واحنا بنعيش واحدة من أسعد مراحل حياتنا وبنستعد نستقبل أول مولودة لينا ان شاء اللهطز