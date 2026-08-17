تعرف علي الموعد المتوقع لإعلان نتيحة تنسيق المرحلة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 04:06 مساءً - يترقب الآلاف من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2026، نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026، للتعرف على الكليات والمعاهد المرشحين لها من مكتب التنسيق.

ويغلق موقع التنسيق الالكترونى باب تسجيل الرغبات مساء اليوم ، فى تمام السابعة مساء، مع انتهاء اليوم الاضافى الذى قرره مكتب التنسيق لطلاب تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل وتعديل الرغبات.

ومن المقرر ان تجتمع اللجنة العليا للتنسيق عقب انتهاء مكتب التنسيق من فرز رغبات الطلاب التى تم ادخالها على موقع التنسيق الإلكترونى، تمهيداً لاعلان النتيحة عبر موقع التنسيق الالكترونى وذلك خلال 48 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات.



أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2026 هو الموعد النهائي لتسجيل وتعديل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، حيث يُغلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساءً.

سرعة الدخول على موقع التنسيق وتسجيل الرغبات

وتهيب الوزارة بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم حتى الآن سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من تسجيلها، كما تدعو الطلاب الذين سبق لهم التسجيل إلى مراجعة ترتيب رغباتهم وإجراء أي تعديلات يرغبون فيها قبل غلق باب التسجيل، والتأكد من صحة البيانات والرغبات قبل الحفظ النهائي.

وتؤكد الوزارة أن آخر تعديل يقوم به الطالب ويتم حفظه على موقع التنسيق الإلكتروني قبل غلق باب التسجيل هو الذي سيتم اعتماده، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق.

وتنبه الوزارة الطلاب الذين يتخلفون عن تسجيل رغباتهم خلال الفترة المحددة إلى أنه سيتم ترشيحهم وفقًا للأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد، وطبقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق.

كما تواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب لمساعدتهم في تسجيل وترتيب ومراجعة الرغبات، وفقًا لمواعيد العمل المقررة.

وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الخاصة بالتنسيق، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مصادر غير رسمية.