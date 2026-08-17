منالاسباب الاكتر شيوعا لتساقط الشعر هي نقص المغذيات، والاجهاد، وعدم التوازن الهرموني، والتلوث، والاستخدام المفرط لمنتجات تصفيف الشعر، والادوية، والوراثة، والشيخوخة، لكن مع ذلك اساس منع تساقط الشعر هو اتباع نظام غذائي صحي، النظام الغذائي المتوازن بيعزز كمان نسيج الشعر وجودته.

العناصر الغذائية الاساسية اللي محتاجاها للحصول على شعر صحي وقوي :

- الزنك: بيساعد على اعادة نمو الشعر.

- الحديد: بيمنع تساقط الشعر من خلال المساعدة في توصيل الاكسجين بشكل سليم لانسجة الشعر.

- البيوتين: ضروري لانتاج بروتين الكيراتين، وهو بروتين اساسي للشعر، بيساهم في الحصول على شعر اقوى واكتر كثافة.

- فيتامين C: ضروري لانتاج الكولاجين، اللي بيحمي بصيلات الشعر من التلف والشيب.

- فيتامين A: بيساعد على نمو شعر جديد في فروة الراس.

- فيتامين E: مضاد اكسدة قوي، بيحمي الشعر من التلف.

- البروتين: المكون الاساسي لتكوين الشعر، وانخفاض اكل البروتين يعتبر سبب شائع لتساقط الشعر. nutrients for hair

٥ اطعمة لوقف تساقط الشعر :

١- العدس والفاصوليا :

مصدر غني بحمض الفوليك،والبروتين، والزنك، وهي عناصر اساسية لاصلاح خلايا الشعر ونموه، وتقوية بصيلات الشعر وتغذيتها، واعادة حيوية الشعر.

نصيحة غذائية: كلي ٣ حصص على الاقل يوميا، استمتعي بطبق من العدس او الفاصوليا الحمرا او الحمص كوجبة رئيسية، او كلي البراعم بتاعتهم كوجبة خفيفة.

ماسك طبيعي للشعر: اخلطي معلقة كبيرة من العدس المنقوع مع معلقة كبيرة زبادي ومعلقة صغيرة من زيت الخروع، ووزعي الخليط على فروة الراس لمدة ٣٠ دقيقة وبعدين اغسليه.

٢- البطاطا :

هي مصدر لذيذ للبيتا كاروتين، وهو شكل من اشكال فيتامين A، الضروري لنمو الشعر، ونقص فيتامين A ممكن يسبب تجعد الشعر، وبهتانه وجفافه.

نصيحة غذائية: ممكن تاكلي البطاطا لوحدها او تدخليها في السلطة كوجبة خفيفة مغذية بالليل.

ماسك طبيعي: اخلطي معلقة كبيرة من البطاطا المهروسة مع معلقة صغيرة عسل ومعلقتين صغيرين من الزبادي ومعلقة صغيرة من عصير الليمون، ووزعي الخليط على الشعر لمدة ٣٠ دقيقة وبعدين اغسليه.

٣- البيض:

يعتبر مصدر ممتاز وسهل للبروتينات الكاملة، واحماض اوميجا ٣ الدهنية، والكولين، وده بيخليه مثالي لصحة الشعر ونموه، كمان البيض غني بالزنك والبيوتين والسيلينيوم، وده بيخليه من افضل الاطعمة للحفاظ على صحة الشعر.

نصيحة غذائية: البيض تقدري تضيفيه لنظامك الغذائي يوميا بكل سهولة بطرق مختلفة.

ماسك طبيعي: اخفقي بيضة كاملة لمدة دقايق، وضيفي لها معلقة صغيرة من زيت جوز الهند، ووزعي الخليط على فروة راسك لمدة ٢٠ دقيقة واغسليه.

٤- اوراق الكاري:

بتحتوي على مضادات الاكسدة والعناصر الغذائية الاساسية اللي بتساعد على تنقية الدم من الشوائب وزيادة مستويات الاكسجين في فروة الراس، وده بيساعد على تجديد بصيلات الشعر، وكمان منع الشيب المبكر.

نصيحة غذائية: كلي من ٥ - ٦ من اوراق الكاري الطازة على معدة فاضية للحصول على افضل النتايج.

ماسك طبيعي: اعملي عجينة من ٥ اوراق كاري، وضيفي لها معلقة كبيرة من بذور الحلبة المنقوعة ومعلقة كبيرة من الزبادي، ووزعي الخليط على الشعر لمدة ٣٠ دقيقة واغسليه.

٥- عصير الاملا:

غني بفيتامين سي، عصير الاملا بيساعد على انتاج الكولاجين اللي بيقوي بصيلات الشعر وبيعزز نموه، كمان بيمنع شيب الشعر وبيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، وده بيساعد على منع القشرة والجفاف وتقشر فروة الراس.

نصيحة غذائية: اشربي ٣٠ مل من عصير الاملا على معدة فاضية.