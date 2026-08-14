هناء الشوربجي تكشف كواليس مسرحياتها مع محمد صبحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 11:19 مساءً - كشفت الفنانة هناء الشوربجي تفاصيل عدد من التجارب المسرحية التي جمعتها بالفنان محمد صبحي، وتحدثت عن ذكرياتها مع بعض العروض التي تركت بصمة في مسيرتها الفنية.

هناء الشوربجي تكشف مفاجأة «وجهة نظر»

قالت هناء الشوربجي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إنها تتذكر حالة القلق التي سيطرت على فريق عمل مسرحية «وجهة نظر» قبل عرضها، بسبب التخوف من عدم تحقيق العمل النجاح المتوقع.

وأوضحت أن هذه المخاوف تبددت سريعًا بعد العرض، بعدما حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا فاق توقعات فريق العمل، مؤكدة أن رد فعل الجمهور كان مفاجئًا ولا يمكن وصفه.

«تخاريف» تجربة مختلفة على المسرح

وتطرقت الفنانة إلى مسرحية «تخاريف»، مشيرة إلى أنها لم تحقق النجاح الجماهيري نفسه الذي حققته «وجهة نظر» خلال فترة عرضها.

وأوضحت أن العمل لم يستمر لفترة طويلة على خشبة المسرح، خاصة أنه قدم فكرة مختلفة وجديدة في ذلك الوقت، من خلال تناول خمس حكايات ضمن مسرحية واحدة.

قصة حملها وراء الاعتذار عن «الجوكر»

وكشفت هناء الشوربجي أن مسرحية «الجوكر» كانت مكتوبة من أجلها، إلا أن ظروفًا شخصية حالت دون استكمال مشاركتها في العمل.

وأوضحت أنها اكتشفت خلال فترة البروفات أنها حامل للمرة الأولى، لذلك اضطرت إلى الاعتذار عن استكمال المسرحية، ليتم الاستعانة بالفنانة ماجدة الخطيب بدلًا منها.

وأضافت أن ماجدة الخطيب اعتذرت لاحقًا عن العمل بعد حدوث خلافات بينها وبين أحد المشاركين في المسرحية، الأمر الذي أدى إلى عودة هناء الشوربجي للمشاركة في العرض.

هناء الشوربجي تعتذر عن «أنت حر»

كما تحدثت الفنانة عن مسرحية «أنت حر»، موضحة أنها بدأت بالفعل المشاركة في العرض، قبل أن تكتشف حملها للمرة الثانية.

وأشارت إلى أنها اضطرت إلى الاعتذار عن الاستمرار في المسرحية بعد عام من عرضها، لتتوقف مشاركتها في العمل بسبب ظروف الحمل.

وتعكس هذه الذكريات جانبًا من المسيرة المسرحية لهناء الشوربجي، خاصة مشاركاتها مع محمد صبحي في عدد من الأعمال التي تنوعت بين التجارب الكوميدية والاجتماعية، وشهد بعضها نجاحًا جماهيريًا لافتًا بينما واجهت أعمال أخرى ظروفًا مختلفة خلال فترة عرضها.