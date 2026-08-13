جمال الزهيري: انتقال هيثم حسن إلى سيلتيك خطوة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 10:20 صباحاً - أشاد جمال الزهيري، الناقد الرياضي، بانتقال الدولي المصري هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، إلى صفوف سيلتيك الأسكتلندي، معتبرًا أن الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة اللاعب وتفتح أمامه فرصًا جديدة خلال الفترة المقبلة وأعلن نادي سيلتيك إتمام التعاقد مع هيثم حسن بعقد يمتد لأربعة مواسم، مع وجود خيار يسمح بتمديد التعاقد لموسم إضافي، وذلك بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالتصريح الدولي.

الزهيري يشيد بموهبة هيثم حسن

وقال جمال الزهيري، خلال ظهوره مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن انتقال هيثم حسن إلى سيلتيك يمكن أن يكون خطوة تمهد أمامه للانتقال مستقبلًا إلى أندية أكبر.

وأكد الناقد الرياضي أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية مميزة، مشيرًا إلى أن موهبته ظهرت بشكل واضح منذ بداياته، وهو ما جعله يحظى باهتمام ومتابعة من جانب الجماهير والمتابعين.

تألق هيثم حسن مع منتخب مصر

وأشار الزهيري إلى أن تألق هيثم حسن مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026 كان أحد العوامل التي ساهمت في زيادة الاهتمام باللاعب، مؤكدًا أن مستواه مع المنتخب عزز من قيمته الفنية وساعده على الحصول على فرصة جديدة في الملاعب الأوروبية.

ويرى الزهيري أن انتقال اللاعب إلى سيلتيك يمثل فرصة مهمة لتطوير مستواه واكتساب المزيد من الخبرات، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تنتظره مع الفريق الأسكتلندي.

خطوة جديدة في مسيرة اللاعب

ويأمل هيثم حسن في مواصلة التطور خلال تجربته الجديدة، وتقديم مستويات قوية مع سيلتيك، بما يساعده على تثبيت أقدامه في الملاعب الأوروبية والحفاظ على مكانه مع منتخب مصر.

ويعد الانتقال إلى النادي الأسكتلندي محطة جديدة في مسيرة اللاعب، مع إمكانية أن تكون تجربته الحالية بوابة لفرص أكبر في المستقبل، حال نجاحه في إثبات نفسه خلال السنوات المقبلة.