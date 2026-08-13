"طالع نازل" يعيد منى زكي للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات

بعد غياب 3 سنوات عن الدراما التليفزيونية تعود الفنانة منى زكي لجمهورها بمسلسل "طالع نازل".

وكشفت منصة "شاهد Vip" عن صور من كواليس مسلسل "طالع نازل".

وتدور أحداث المسلسل حول موسيقار، يعيش حياة زوجية تبدو مستقرة مع زوجته، سيدة الأعمال القوية مالكة شركة كبرى. ورغم اتفاقهما على عدم الإنجاب، تخفي الزوجة رغبة عميقة في تكوين أسرة، لكن عندما تكتشف خيانة زوجها وزواجه سرا تنقلب حياتها رأسا على عقب، فتجد نفسها في مواجهة صدمة قاسية تدفعها إلى خوض صراع نفسي بين الألم واستعادة كرامتها، بينما تتصاعد الأحداث نحو مواجهة حاسمة قد تقودها إلى الانتقام.

المسلسل من بطولة منى زكي ومحمد شاهين ومريم الخشت وحمزة دياب وميمي جمال وليلى عز العرب، تأليف سماء أحمد عبد الخالق وإنجي القاسم، إخراج هاني خليفة، ويتكون من 10 حلقات.

و"طالع نازل" أول مسلسل يجمع منى زكي وهاني خليفة بعد تعاونهما في فيلم "رحلة 404" و"سهر الليالي".على جانب آخر، يعرض لمنى زكي أحدث أفلامها "الجواهرجي" في دور العرض السينمائية.

فيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويُعد أحد أبرز الأفلام المنتظرة خلال موسم صيف 2026، خاصة مع عودة التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد سنوات من النجاحات التي جمعتهما على الشاشة.

يشار إلى أن آخر مسلسلات منى زكي كان مسلسل "تحت الوصاية" وعرض في رمضان 2023 وتكون من 15 حلقة.