علي الحجار يكرّم عمر خيرت في النسخة التاسعة من "100 سنة غنا " يستعد الفنان علي الحجار لتقديم النسخة التاسعة من مشروعه الموسيقي 100 سنة غنا مساء الجمعة 11 سبتمبر المقبل إقرأ المزيد

يستعد الفنان علي الحجار لتقديم النسخة التاسعة من مشروعه الموسيقي "100 سنة غنا"، مساء الجمعة 11 سبتمبر المقبل، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، في ليلة موسيقية يخصصها لتكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت، تقديرًا لمسيرته الفنية، وإسهاماته في الموسيقى المصرية والعربية.

روّج علي الحجار للحفل عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، من خلال نشر بوستر الفعالية، وكتب: حفل 100 سنة غنا التاسع، لتكريم الموسيقار عمر خيرت.

ويشارك في الحفل المايسترو أحمد عاطف، الذي يتولّى قيادة الفرقة الموسيقية، بينما يتولّى أحمد فؤاد مهمة الإخراج، ليواصل الحجار من خلال هذه النسخة تقديم رؤيته الخاصة في إعادة قراءة تاريخ الموسيقى المصرية والاحتفاء بأبرز رموزها.

انطلق مشروع "100 سنة غنا"، في فبراير 2024، بهدف تقديم قراءة فنية مختلفة لتاريخ الموسيقى والغناء في مصر، من خلال التوقف أمام محطات بارزة في مسيرة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، واستعراض تأثير أعماله في الوجدان المصري، والتحولات التي شهدها المجتمع، والمشهد الفني على مدار عقود.

واعتمد المشروع منذ انطلاقه على مزيج فني يجمع بين الموسيقى والغناء، والتابلوهات الاستعراضية، والأداء الدرامي، إلى جانب الاستعانة بمعلومات وتسجيلات نادرة، بما يمنح العروض طابعًا توثيقيًا وفنيًا في الوقت نفسه.

وحرص علي الحجار خلال عروض "100 سنة غنا" على تقديم الأعمال التراثية برؤية موسيقية معاصرة، من خلال توزيعات جديدة تستهدف تقريب هذه الأعمال من الأجيال الحالية، مع الحفاظ على روحها وقيمتها الفنية والتاريخية.

قدّم المشروع خلال عروضه السابقة مجموعة من أبرز أعمال محمد عبد الوهاب، إلى جانب أغنية خاصة تحمل اسم "100 سنة غنا"، ليصبح المشروع مساحة فنية لاستعادة رموز الموسيقى المصرية، وإعادة تقديم إبداعاتهم بصورة تتناسب مع ذائقة الجمهور المعاصر.

وتأتي النسخة التاسعة لتنتقل إلى محطة جديدة مع تكريم الموسيقار عمر خيرت، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الموسيقى المصرية، في ليلة تجمع بين الاحتفاء بإرثه الموسيقي ورؤية علي الحجار المستمرة في تقديم تاريخ الغناء والموسيقى للجمهور بأسلوب مختلف.