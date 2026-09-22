ضربة البداية من القاهرة.. منتخب مصر يحدد مواعيد مواجهتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - يستعد منتخب مصر لبدء مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، بعدما حدد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مواعيد مواجهتي أنجولا وجنوب السودان، ضمن أول جولتين من التصفيات القارية.

ويعمل الجهاز الفني خلال فترة المعسكر الحالي على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، مع التركيز على الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب رفع معدلات التركيز قبل خوض أول مباراتين في مشوار التصفيات.



موعد مباراة مصر وأنجولا



يفتتح منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة أنجولا، في لقاء يقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط تطلعات لتحقيق بداية قوية في المنافسات.

وتقام المباراة يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، لتكون أولى مواجهات الفراعنة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.



مصر تواجه جنوب السودان في جوبا



بعد مواجهة أنجولا، يتوجه منتخب مصر إلى جنوب السودان لخوض الجولة الثانية من التصفيات، حيث يلتقي أصحاب الأرض في العاصمة جوبا.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مواجهة يخوضها المنتخب المصري خارج ملعبه بعد أيام قليلة من مباراته الافتتاحية أمام أنجولا.



قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر



وشهدت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر تواجد مجموعة من اللاعبين في مختلف المراكز، حيث ضمت قائمة حراس المرمى مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، وعبد العزيز البلعوطي.

وفي خط الدفاع، يتواجد محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، عمر فتقد، أحمد فتوح، وكريم حافظ.

أما خط الوسط، فيضم مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، ومحمد صلاح.

وفي خط الهجوم، يعتمد الجهاز الفني على الثنائي عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، ضمن قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض أولى مواجهات التصفيات القارية.