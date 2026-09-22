وزير الخارجية يستضيف اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة R4 بمقر البعثة المصرية في نيويورك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - استضاف د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بمقر البعثة المصرية في نيويورك، يوم الاثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦، اجتماعاً للأطراف الإقليمية الأربعة بمشاركة السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، والسيد هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، وسمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركتهم في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود من أجل خفض التصعيد في المنطقة، فضلاً عن أهمية ضمان حرية الملاحة الكاملة والآمنة، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن وسلامة حركة التجارة الدولية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهم مستدام يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر.

واتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة