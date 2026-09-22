نائب وزير الخارجية: نكثف التواصل مع شباب مصر بالخارج ونستمع إلى احتياجاتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة والمصريين بالخارج، اهتمام الدولة بتعزيز التواصل مع الشباب المصري المقيم والدارس بالخارج، والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده نائب وزير الخارجية مع عدد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، أعضاء شبكة شباب المصريين بالخارج (YENA)، في إطار جهود الدولة لتعزيز التواصل مع أبنائها بالخارج ودعم الشباب والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم.

وخلال اللقاء، استعرض السفير نبيل حبشي أبرز قنوات التواصل والمبادرات والخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للمصريين بالخارج، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات التي تهم الشباب المصري الدارس خارج البلاد.

وشارك في اللقاء ممثلون عن عدد من الجهات الوطنية المعنية، حيث أجابوا عن استفسارات الشباب بشأن تسوية المواقف التجنيدية، ومعادلة الشهادات الجامعية، والخدمات والحوافز المقدمة لرواد الأعمال والمصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار داخل مصر.

وأكد نائب وزير الخارجية أهمية استمرار التواصل المباشر مع الشباب المصري بالخارج، وتعزيز مشاركتهم في القضايا الوطنية، مشيدًا بالدور الذي يقومون به في تمثيل مصر بصورة مشرفة في المجتمعات التي يعيشون ويدرسون بها.

وشدد على أهمية الاستفادة من طاقات الشباب المصري بالخارج وخبراتهم، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز المصالح المصرية، مع استمرار تقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتدعم ارتباطهم بوطنهم.