هيثم حسن يُكمل القوة الضاربة لمنتخب مصر قبل انطلاق مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - تكتمل اليوم الثلاثاء صفوف منتخب مصر بانضمام هيثم حسن، لاعب سيلتك الإسكتلندي، إلى معسكر الفراعنة المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية، وذلك استعدادًا لخوض مواجهتي أنجولا وجنوب السودان في مستهل مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وكان المحترفون قد انتظموا في معسكر المنتخب أمس، ليكتمل بذلك عقد اللاعبين المحترفين الذين تم استدعاؤهم للقائمة، والتي تضم 9 لاعبين، هم: محمد صلاح، عمر مرموش، حسام عبد المجيد، حمزة عبد الكريم، رامي ربيعة، حمدي فتحي، إبراهيم عادل، هيثم حسن، ومحمد عبد المنعم.

ويواصل منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تحضيراته لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان، والمقرر إقامتهما يومي 25 و29 سبتمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، على أن يخوض الفراعنة بعدها مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة أنجولا في العاشرة مساء الجمعة 25 سبتمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتكتسب مواجهة أنجولا أهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، باعتبارها ضربة البداية للفراعنة في التصفيات، حيث يتطلع المنتخب إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

منتخب مصر ضيفًا على جنوب السودان في الجولة الثانية

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على استاد جوبا في جنوب السودان.

وتعد مواجهة جنوب السودان ثاني اختبارات الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي، حيث يخوض المنتخب اللقاء خارج ملعبه بعد أربعة أيام فقط من مواجهة أنجولا في القاهرة.

ويستكمل منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهتي مالاوي ذهابًا وإيابًا، خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات خلال مارس 2027 بمواجهتي جنوب السودان وأنجولا.

وتستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027، بعدما تم توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على مجموعات، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات.