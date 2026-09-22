وزير الخارجية يبحث مع السعودية وتركيا وباكستان خفض التصعيد وتعزيز أمن الملاحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - استضاف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة «R4»، بمقر البعثة المصرية في نيويورك، بمشاركة وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك في الاجتماع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وهاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.



تحركات إقليمية لخفض التصعيد

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، والعمل على التوصل إلى تفاهمات مستدامة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وتجنب المنطقة المزيد من التوتر.

كما شدد عبد العاطي على ضرورة ضمان حرية الملاحة الكاملة والآمنة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لاستقرار الاقتصاد العالمي، وأمن وسلامة حركة التجارة الدولية.



تنسيق مصري سعودي تركي باكستاني

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع شهد توافقًا على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين الدول الأربع بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن استمرار التنسيق يستهدف دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، إلى جانب الدفع نحو حلول وتفاهمات تسهم في احتواء التوترات الإقليمية.