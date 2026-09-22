ماكرون يطالب ترامب بتعزيز أمن الملاحة في هرمز وتسريع دعم دفاعات أوكرانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك كان «جيدًا جدًا» و«بناءً»، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت تطورات الحرب في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب أمن الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وأوضح ماكرون أن المحادثات ركزت على ملفين رئيسيين، أولهما تعزيز أمن الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، والثاني تسريع دعم الدفاعات الجوية الأوكرانية، خاصة من خلال توفير المزيد من الصواريخ الاعتراضية.

وتأتي الدعوة الفرنسية في ظل اضطرابات تشهدها بعض طرق الملاحة في المنطقة، الأمر الذي ينعكس على مسارات السفن وتكاليف النقل والتأمين، بالتزامن مع متابعة أسواق الطاقة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وسجل خام برنت نحو 100.34 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 95.78 دولارًا، وفق الأرقام الواردة في التقرير، فيما تواصل الأسواق مراقبة تداعيات التطورات الإقليمية على إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.



فرنسا تتابع أمن الطاقة وسلاسل الإمداد

وتولي فرنسا اهتمامًا بتأمين إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد، مع توجهها لمناقشة هذه الملفات مع شركائها في مجموعة السبع، خاصة ما يتعلق بمستويات احتياطيات الطاقة وتطورات أسواق النفط.

كما تواجه شركات النقل البحري تحديات مرتبطة بالمخاطر الأمنية في بعض الممرات البحرية بالشرق الأوسط، ما دفع في حالات إلى تغيير مسارات السفن وزيادة مسافات الرحلات وتكاليف التشغيل.



ماكرون يطالب بتسريع الدفاعات الجوية لأوكرانيا

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، طالب ماكرون بتسريع تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، مع التركيز على توفير المزيد من الصواريخ الاعتراضية.

وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده ترى ضرورة تقديم المساعدة لأوكرانيا بصورة أسرع وأكثر فاعلية، مؤكدًا أهمية أنظمة الدفاع الجوي في حماية الأراضي والبنية التحتية الأوكرانية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أوكرانيا، بالتزامن مع استخدام كييف الطائرات المسيّرة ضد أهداف داخل روسيا، بينما تظل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية من أبرز احتياجات الجانب الأوكراني لمواجهة الهجمات الجوية.