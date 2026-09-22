إعلان رسمي داخل سيارة الإسعاف.. ولادة توأم لشابة في الشهر السابع بإمبابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - في واقعة إنسانية تعكس سرعة الاستجابة وكفاءة أطقم هيئة الإسعاف المصرية، نجح طاقم إسعافي في إجراء ولادة طارئة لتوأم داخل سيارة إسعاف بمنطقة عزبة الصعايدة التابعة لحي إمبابة بمحافظة الجيزة، قبل وصول الأم إلى المستشفى.

بدأت تفاصيل الواقعة بعد تلقي هيئة الإسعاف بلاغًا عبر الخط الساخن 123 بشأن حالة إغماء في نطاق حي إمبابة، وعلى الفور جرى توجيه سيارة الإسعاف رقم 3217، وعلى متنها المسعف هاني عبد الغفار وفني القيادة محمد فراج.



شابة في الشهر السابع تضع توأمًا داخل الإسعاف

وعند وصول الطاقم إلى موقع البلاغ، تبين أن الحالة لشابة لم تتجاوز العشرين عامًا، وكانت في الشهر السابع من الحمل وتعاني آلام مخاض مفاجئة وشديدة.

وخلال نقلها إلى سيارة الإسعاف، اشتدت آلام الولادة، ما حال دون استكمال الطريق إلى المستشفى، ليبدأ المسعف التعامل مع الحالة وفق البروتوكولات الإسعافية المخصصة للولادات الطارئة.

ونجح الطاقم في مساعدة الأم على وضع طفلتها الأولى، مع إجراء الإجراءات الطبية اللازمة ومتابعة علاماتها الحيوية. وبعد أن أخبرت الأم الطاقم بأنها حامل في توأم، واصل المسعف تقديم الرعاية الطبية حتى تمت ولادة الطفلة الثانية بأمان.



نقل الأم والتوأم إلى مستشفى إمبابة العام

وبعد استقرار الحالة، استكمل طاقم الإسعاف طريقه إلى مستشفى إمبابة العام، حيث جرى إيداع الطفلتين بالحضانات لمتابعة حالتهما الصحية، بينما نُقلت الأم إلى قسم النساء والولادة لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وتأتي الواقعة ضمن حالات الولادة الطارئة التي تتعامل معها هيئة الإسعاف المصرية، في إطار برامج التدريب والتأهيل المستمرة لأطقمها، بما يرفع جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الحرجة أثناء عمليات النقل وقبل الوصول إلى المستشفيات.